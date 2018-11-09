الكشف عن منفذ مذبحة الملهى الليلي "ضابط بالبحرية الأمريكية"

09 نوفمبر 2018 - 10:46 ص

كشفت السلطات في كاليفورنيا عن هوية المسلح الذي قتل 12 شخصا وأصاب 21 آخرين بجروح عندما فتح نيران سلاحه على حوالي 200 شخص داخل ملهى ليلي في مقاطعة فنتورا جنوبي الولاية في وقت متأخر من مساء الأربعاء .

وقال المسؤول في شرطة مقاطعة فنتورا، غيوف دين، إن مطلق النار اسمه إيان ديفيد لونغ ويبلغ من العمر 28 عاما، وأنه خدم في قوات مشاة البحرية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن لونغ كان يرتدي ملابس سوداء ويحمل مسدسا عيار 45 مع مشط رصاص إضافي، وأنه توجه بسيارة والدته إلى مطعم وحانة بوردرلاين في مدينة ثاوزند أوكس.

وكشف أن الشاب كان معروفا لدى السلطات في كاليفورنيا، وأن الشرطة استدعيت إلى منزله في أبريل الماضي إثر شكوى عن إحداثه إزعاجا. وقال إن عناصر الشرطة "شعروا عندها بأن لونغ ربما يعاني من اضطرابات نفسية".

وعثر على لونغ مقتولا، وقال دين: "نعتقد أنه قتل نفسه".



