القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن حفيد "البنا"

09 نوفمبر 2018 - 10:54 ص

أعلن القضاء الفرنسي للمرة الرابعة علي التوالي رفضه طلب الإفراج عن طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، علي خلفية اعترافه بإقامة علاقة غير مشروعة مع سيدتين وجها له تهمة الاغتصاب.

واعتبر القاضي الفرنسي، أن الاحتجاز "لا يزال ضروريا"، مشيرا إلى "مخاطر الضغط على الشاكيتين" وضرورة "تفادى تجدد مثل تلك الأفعال".

وبعد عام من الإنكار أقر حفيد حسن البنا فى 22 أكتوبر الماضى أنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت "برضائهما".

واعترف طارق رمضان فى أكتوبر الماضى إثر الكشف عن مئات الرسائل القصيرة استخرجت من هاتف قديم لإحدى المشتكيات أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "كريستال".

وطارق حفيد حسن البنا الذى يحمل الجنسية السويسرية قيد الاحتجاز منذ توجيه تهمة "الاغتصاب" إليه فى 2 فبراير الماضى، إثر شكوى تقدمت بها سيدتان عام 2017.

يذكر أن طارق رمضان ملاحق فى سويسرا أيضا بتهمة الاغتصاب.



