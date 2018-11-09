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"مينا": طفرة في هجرة الأطباء خارج مصر والوزارة تهمل الملف

الحياة السياسية

منى مينا وكيل نقابة الأطباء
مينا

حنان حمدتو

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السفر

وزارة الصحة

أطباء

مني مينا

هجرة

طالبت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، وزارة الصحة والحكومة المصرية، بالعمل على رفع كفاءة المستوى الخدمى والتعليمى الذي يقدم للأطباء وخاصة الشباب، مشيرة إلى أن هجرة العاملين فى المجال زادت بطفرة خلال العام الحالى.

وقالت "مينا"، خلال تدوينتها على "فيس بوك"، "حتي شباب الأطباء بل طلبة كليات الطب الآن يسعون لهجرة مبكرة خارج مصر ولن يخسر من كل هذا إلا وطننا الحبيب مصر".

وأضافت "ناهيكم عن كم الاستقالات من الوزارة التي لن يبكي أحدنا علي حالها فقد أساءت لنا جميعاً و لم نلقَ منها دعماً قط ".

واقتبست عضو مجلس نقابة الأطباء، عبارة لأحد الأطباء الذى ينوى السفر، ولكن إذا اضطرته الظروف وخرجت عن إرادته، وقالت: "هذا جزء من مقالة لأحد الأطباء قال فيها الاستقالة لا تزال في جيبي وأعلم أني سأقدمها عاجلاً أم آجلاً، حال ظهر أحدهم في طريق رزقي، واعلموا أن حياة الغربة سينهيها كل طبيب بنفسه ولأسبابه الخاصة لا خوفاً من منع تجديد الإجازة فنار الغربة خير آلاف المرات من نعيم جنتكم ".


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