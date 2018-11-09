وزير الشباب يساند الأهلي أمام الترجي بتونس

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فى إطار حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجه على متن طائرة الجماهير المتجهة إلى تونس لدعم ومساندة الأهلى أمام الترجي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.  

فى الإطار ذاته، حرص أيضًا لاعبا الفريق أحمد فتحي، ومؤمن زكريا، على السفر إلى تونس لمؤازرة الفريق خلال المواجهة المرتقبة الليلة.

يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري فى التاسعة من مساء اليوم على ملعب رادس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



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