شاهد.. كبير محفظي القرآن يحصل على الدكتوراه الفخرية

09 نوفمبر 2018 - 11:06 ص

حصل الدكتور علي عبدالرحيم عابد، كبير محفظي القرآن الكريم فى معهد مرزوق أبو نجلة بالشيخ مسعود، علي الدكتوراه الفخرية من أكاديمية نيفادا الدولية للعلوم الإنسانية بالقاهرة.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الأكاديمية لتكريم عدد من قيادات الأزهر الشريف وذلك تقديرا لمجهوداتهم العظيمة المبذولة مؤخرا من أجل عودة الأزهر لمكانته.

وجاء هذا التكريم بناء على ترشيح من الإعلامى عبدالرحمن محمد محمود مدير مؤسسة إيجبت برس الاعلامية بالقاهرة.

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