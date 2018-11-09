تفاصيل جديدة في إطلاق شاب النار على نفسه بالجيزة

09 نوفمبر 2018 - 11:06 ص

استعجلت نيابة العمرانية تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة إطلاق شاب النيران على نفسه داخل سيارة بشارع نصر الدين بالعمرانية، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت الاستعلام عن حالته.

وذكر شهود عيان أن الشاب توقف بالسيارة بعد النفق مباشرة، وأخرج سلاحا ناريا، وأطلق الرصاص تجاه نفسه، وأوضحت التحريات أن الشاب صاحب شركة توريدات، وفي العقد الرابع من عمره.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطارا بدوي طلق ناري من داخل سيارة بعد نفق الهرم بشارع نصر الدين، وتبين إصابة شاب بداخلها.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ، وبيان ملابساته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات



