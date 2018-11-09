غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

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قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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تنظيم داعش

الوراق

داعش الوراق

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق  رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وأسندت النيابة للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.



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