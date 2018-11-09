  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
نادية صالح

وفاة الإعلامية نادية صالح

الجمارك

رسميًا السيارات الأوروبية بدون جمارك بدءًا من 2019

الاهلي والترجي

تشكيل الأهلي والترجي الليلة

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "أكلوا الشعب معاكم"

معركة جديدة للإخوان.. والريسوني يتدخل

معركة جديدة للإخوان.. والريسوني يتدخل

صلاح

الإمارات تجهز مفاجأة لـ"صلاح" 20 نوفمبر

العدل

تفاصيل ضرب 5 كويتيات لسيدة مصرية بالأحذية

ليلي تعلو

أيزيدية تروي تفاصيل هروبها من "داعش"

الاهلى والترجى

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجي

عبد العال

محافظ القاهرة يتفقد المقطم لمتابعة أعمال تطويره

عن مباراة الأهلي والترجي..

أسامة كمال: "ربنا يعديها على خير"

آخر الأخبار

الإعلامى أسامة كمال
أسامه كمال

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أسامة كمال عن مباراة الأهلي والترجي: "يارب تعدي على خير"

#

«كمال» للدولة: أتركوا أرهابي المنيا للمصريين يركبهم كـ"الحمير"

#

إعلامي لوزير التعليم: أنا مشفق عليك

#

فيديو.. أسامة كمال: "رابعة كان بها أبرياء مضحوك عليهم"

دي إم سي

أسامة كمال

الاهلى

علّق الإعلامى أسامة كمال، على المباراة المرتقبة اليوم، الجمعة، بين الأهلي المصري والترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلاً: "ربنا يعديها على خير".

وأضاف "كمال"، خلال تقدمه برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشعبين المصري والتونسي والدولتين بشكل عام هما أهم ما فى الموضوع، لاسيما أن استقرار العلاقات على مستوى جميع المجالات هو الهدف الأول والأخير من المباراة.

وتابع الإعلامي: أنه في حالة فوز النادي الأهلي بالبطولة لابد أن يستمر الأمر على الترحيب والمودة حتى يعود النادي إلى مصر وفي الحالة العكسية لابد أن يهنئ الأهلي الترجي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تخلع زوجها: رفض شراء تورتة في عيد ميلادي
» ضبط مسئولين كبار لاستيلائهم على 20 مليون جنيه
» القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن حفيد "البنا"
» وزير الشباب يساند الأهلي أمام الترجي بتونس
» أسامة كمال: "ربنا يعديها على خير"
» محافظ القاهرة يتفقد المقطم لمتابعة أعمال تطويره
» أول تعليق من الـ"كاف" على نهائي أفريقيا
» رسالة «المستكاوي» لكتيبة الأهلي قبل موقعة رادس
» "القانون لا يحمي المغفلين".. رد "التعليم" على متضرري مدرسة الوزير
» وفاة الإعلامية نادية صالح
» الأزهر يدين التفجير الإرهابي في الموصل العراقية

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة