» أسامة كمال: "ربنا يعديها على خير"

09 نوفمبر 2018 - 11:23 ص

علّق الإعلامى أسامة كمال، على المباراة المرتقبة اليوم، الجمعة، بين الأهلي المصري والترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلاً: "ربنا يعديها على خير".

وأضاف "كمال"، خلال تقدمه برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشعبين المصري والتونسي والدولتين بشكل عام هما أهم ما فى الموضوع، لاسيما أن استقرار العلاقات على مستوى جميع المجالات هو الهدف الأول والأخير من المباراة.

وتابع الإعلامي: أنه في حالة فوز النادي الأهلي بالبطولة لابد أن يستمر الأمر على الترحيب والمودة حتى يعود النادي إلى مصر وفي الحالة العكسية لابد أن يهنئ الأهلي الترجي.



