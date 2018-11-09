الأمن ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

09 نوفمبر 2018 - 11:36 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز البدرشين، ووقعت خصومة ثأرية بين عائلتي أبو عوض وأبو عاقوله، بقرية العزيزية، بسبب وجود خلافات بينهما منذ عدة أعوام.

وعقدت جلسة الصلح بين العائلتين، بمركز شباب البدرشين، وسط انتشار أمني مكثف، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الجيزة، ورجال الأزهر، وعددا من أهالي مركز البدرشين

وقدم أحد أولاد عائلة عوض الكفن لأحد أفراد العائلة الأخرى، وتعهد أفراد العائلتين بعدم تعرض أي منهم على الآخر، وذلك وسط استجابة وترحيب من الحاضرين.

وأثنى الحاضرون بالدور الأمني البارز من جهاز الشرطة في إنهاء تلك الخصومة، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وانصرف الحاضرين في هدوء دون حدوث أي تداعيات.

وتم إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، بعد موافقة كل من الطرفين على شروط الطرف الآخر للتصالح.



