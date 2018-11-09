الإمارات تجهز مفاجأة لـ"صلاح" 20 نوفمبر

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن تكريم اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي من خلال حفل سيتم إقامته علي هامش اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخبين.

وتواجد مندوب من الاتحاد الإماراتي داخل الجبلاية، من أجل الترتيب لتكريم صلاح، على ما يقدمه داخل الملاعب الأوروبية وكونه سفيرًا للكرة العربية بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الإماراتي، يوم 20 نوفمبر الجاري على ملعب آل نهيان وديًا استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



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