تشكيل الأهلي والترجي الليلة

09 نوفمبر 2018 - 12:49 م

تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، على الدفع بمروان محسن في مركز المهاجم الصريح لتعويض غياب الدولي المغربي وليد أزارو الموقف من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف" لسوء السلوك، بجانب الدفع بميدو جابر على حساب أحمد حمودي الذي خاض لقاء الذهاب منذ بدايته.

من المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني- سعد سمير- ساليف كوليبالي- أيمن أشرف

الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- إسلام محارب- وليد سليمان- ميدو جابر

الهجوم: مروان محسن

وجاء تشكيل الترجي التونسي كما يلي:-

"معز بن شريفية- محمد علي اليعقوبي- خليل شمام- أيمن بن محمد- سامح الدربالي- فوسيني كوليبالي- غيلان الشعلالي- سعد بقير- أنيس البدري- يوسف البلايلي- طه ياسين الخنيسي".



