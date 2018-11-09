» وفاة الإعلامية نادية صالح

09 نوفمبر 2018 - 01:00 م

توفيت منذ قليل الإعلامية نادية صالح بعد صراع طويل مع المرض، ترددت من خلاله على العديد من المستشفيات حتى وافتها المنية في اليوم الجمعة.

وقدمت "صالح" العديد من البرامج الإذاعية التي نالت شهرة كبيرة.

ومن بين الأعمال الإذاعية التى قدمتها نادية صالح، عبر "ميكروفون الإذاعة صباح الخير، ويوميات امرأة عصرية، وبعيدا عن السياسة، ووطنى حبيبي، وألف مثل ومثل، وأسماء وشخصيات".

يذكر أن نادية صالح درست بكلية الإعلام جامعة القاهرة، واستضافت محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ ونجيب محفوظ.



