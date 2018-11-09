» سيدة تخلع زوجها: رفض شراء تورتة في عيد ميلادي

09 نوفمبر 2018 - 01:01 م

تقدمت "داليا.س"، لدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطالب بالانفصال عن زوجها بدعوى رفضه شراء تورتة في عيد ميلادها.

وذكرت الزوجة فى دعوها التى حملت رقم تورتة بـ 400 جنيه لأول عيد ميلاد ليّ بعد الزواج"، إنها تزوجت منذ 8 أشهر زواج صالونات وبالرغم إن زوجها متيسر ماديًا إلًا أنه لم يحضر لها أى شيء تطلبه.

وأضافت السيدة أن زوجها رفض الذهاب إلى طبيب للاطمئنان عليها بعد مرور 5 شهور على الزواج والتأكد من حصول إنجاب من عدمه قائلًا:طبيب وتحاليل وفحوصات يعني مصاريف ننتظر ولما ربنا يأمر هيحصل حمل".

وتابعت: "أول عيد ميلاد لي بعد الزواج اعتقدت أنه سيحتفل به ويشتر لي هدايا، وذهبنا نشتري تورتة بـ400 جنيه، وعندما علم بسعرها اعترض، ووجه لي اللوم قائلاً أمام البائع: "400 جنية نشتري بيهم 5 فرخات".