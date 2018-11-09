5 نتائج بارزة لانتخابات الكونجرس الأمريكي الأخيرة

09 نوفمبر 2018 - 01:02 م

عدد الكاتب الصحفي عبد العظيم، النتائج المترتبة على انتخابات الكونجرس والتي أجريت الثلاثاء الماضى، مشيرا إلى أن أول هذه الآثار التى اتضحت جلياً هو إثبات أن القوى والمؤسسات التقدمية، ليست، ولن تكون عرضة لهزيمة تاريخية نهائية، ومهما اختلفت الأيديولوجيات كما أن الحزب الحاكم يخسر الأغلبية والمعارضة الديمقراطية تسيطر على مجلس النواب بأغلبية مريحة .

وأضاف حماد خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان " بأى حال جئت يا نوفمبر الأمريكى؟!" أن الرئيس دونالد ترامب حول انتخابات الثلاثاء الماضى إلى استفتاء على شخصه وعلى سياساته قولا و فعلا، وقاد بنفسه الحملات الانتخابية للمرشحين الجمهوريين فى عدد كبير من الولايات ، كما ان هناك مظهر اخر وهو عودة الروح للقوى التقدمية و إعادة اكتشاف قوة الرأي العام، وحرية التعبير، وتأثيرهما في الحياة السياسية، وذلك من خلال التداخل القوى بين مقتل الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى قنصلية بلاده فى اسطنبول، وبين الحملات الانتخابية للمرشحين للكونجرس، فقد كان الرأي العام، والصحافة المستقلة هما ما أجبر المرشحين الجمهوريين على معارضة المواقف الأولى للرئيس ترامب ، كما ان هذا الاحتفاء بنتائج الانتخابات النصفية الأخيرة لا يعنى أن الديمقرطيين حققوا انتصارا كبيرا من شأنه تغيير المعادلة السياسية فى الولايات المتحدة .

واستكمل مردفا :" وجاءت المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار فى اليمن خلال ثلاثين يوما والبدء فى مفاوضات سلام فى إطار الأمم المتحدة، فى وقتها لان المبادرة أعلنت على لسان وزير الخارجية الأمريكية، وغنى عن القول أنه لولا قضية خاشقجى، وتداخلها مع الحملات الانتخابية فى الولايات المتحدة، لما كانت مثل هذه المبادرة لوقف حرب مضى على اندلاعها أكثر من 3 سنوات ، وتجسدت مآسيها الإنسانية أمام العالم كله، دون أن يهم الولايات المتحدة منها سوى مبيعات السلاح ،كذلك ليس من السهل توقع تراجع ترامب عن التشدد فى قضية الصحفى السعودى المقتول فى اسطنبول، خوفا على فرص إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ".