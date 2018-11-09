عماد الدين حسين يحذر: تعبئة إعلامية ضد جماهير الأهلي في تونس

09 نوفمبر 2018 - 01:28 م

أكد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، أن هناك عمليات شحن وحشد وتعبئة تجرى على قدم وساق، خصوصًا فى بعض وسائل الإعلام التونسية ضد جماهير النادى الأهلى مساء اليوم، فى ملعب رادس بدولة تونس، مشيرًا إلى أن المشكلة فاقت كتابات بعض الجماهير المتعصبة على مواقع التواصل الاجتماعى خصوصا الفيسبوك، ووصل الأمر إلى الكتاب والصحف التقليدية، فتلك مصيبة كبرى.

وأضاف "حسين"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "الأهلى والترجى.. قبل أن تتكرر «أم درمان» فى رادس"، "يزيد الأمر غموضا وريبة وشكوكا حينما يأتى التهييج والتحريض من شبكات وقنوات تقول إنها كبيرة وعالمية ومن نقاد وشخصيات تدعى أنها قومية وعروبية وإسلامية هنا نلمس رغبة جامحة فى إشعال حريق بأى وسيلة ،وللموضوعية لا أعفى بعض المصريين من الإثارة واللامسؤلية ، ما أتحدث عنه ليس شأنا خاصا بالرياضة مطلقا، بل هو أمر عام، يمكن أن يتسبب فى كارثة تفوق كارثة استاد أم درمان بين مصر والجزائر فى نوفمبر 2009".

وحذر قائلًا: "للأسف الشديد فإننا كعرب ما زلنا نتعامل مع الرياضة باعتبارها ممارسة للثأر والعصبية والقبلية. معظمنا لا يقبل الهزيمة، ويراها جالبة للعار. نرى فى غالبية العالم المتحضر المدربين واللاعبين يحيون بعضهم البعض عقب المباراة وأتمنى أن يسارع العقلاء والسلطات إلى سرعة التدخل ومنع أى احتكاك قد يؤدى إلى اشتعال الموقف، من الوارد أن يخطئ حكم، أو لاعب، ومن الوارد أن ينهزم فريق لأسباب غير رياضية ورأينا فرقا تخسر نهائيات مختلفة بأهداف تم تسجيلها بالأيدى، أو من تسللات واضحة، لكنها لم تهدد بالانتقام والثأر ".



