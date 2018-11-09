18 لاعبًا بقائمة "الدراويش" استعدادًا لحرس الحدود

محمد عبد الحارس
اختار الجهاز الفني للإسماعيلي، 18 لاعبا بقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية.
وجاءت القائمة على النحو التالى:-
حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد فوزى
الدفاع: باهر المحمدى – عماد حمدى – محمد مجدى – علاء عبد العظيم – محمد هاشم – أحمد أيمن
الوسط: حسنى عبد ربه – كريم بامبو – عبد الرحمن مجدى – نادر رمضان – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم -محمد الضرف
الهجوم: كريستوفر مندوجا – اوكيكى أفولابى – شكرى نجيب
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