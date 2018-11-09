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ضبط عامل وعشيقته يمارسان الرذيلة داخل حمام مسجد

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دسوق

ممارسة الرزيلة

ضبط عامل وعشيقته

دورة حمام مسجد

أمر ضياء حسن، وكيل نيابة دسوق، بحبس عامل وعشيقته 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بممارسة الرذيلة داخل دورة مياه مسجد بإحدى القرى بمركز دسوق.

البداية عندما اكتشف الأهالى الواقعة وتجمعوا حول المتهمين وحاولا الفتك بهما لولا تدخل العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم عمرو علام، رئيس المباحث.

وردت معلومات للواء فريد مصطفي، مدير أمن كفرالشيخ، تفيد بضبط كل من "س.م.ا"، 38 سنة، مطلقة، ومقيمة بإحدى قرى محافظة البحيرة في وضع مخل وعمل فاحش مع "ه.ح.م"، 32 سنة، بدورة مياه مسجد إحدي قري مركز دسوق.

وذكرت التحريات أن الطرفان نشأ بينهما تعارفا عن طريق "فيسبوك"، ونشأت بينهما قصة حب، واتفقا على لقاء غرامي بينهما بهذا المكان لقربه من محل إقامتهما.



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