مستشفى مصري يحدد أجرة الطبيب في اليوم بألف جنيه

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الصحة

المرضي

الأطباء

مستشفي العريش

مفرمة

كلف وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور محمود طلحة، بتشكيل لجنة المديرية لتوفير جميع الخدمات من أجل القضاء علي المخلفات الطبية الخطرة بمستشفى العريش العام، من أجل الحفاظ علي المرضى والعاملين والبيئة.

وأكد الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، أنه يتابع مع اللجنة المكلفة معاينة غرفة مفرمة النفايات الحالية لتجهيزها وإعدادها لتركيب المفرمة الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها.

من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة الصحة، موافقة السلطات المختصة على فتح باب التعاقد مع الأطباء للعمل في مستشفى العريش العام لسد العجز في التخصصات المطلوبة "أشعة وعناية مركزة وتخدير"، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه للطبيب عن اليوم الواحد.



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