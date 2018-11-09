برلماني يطالب الإعلام بتطبيق المواثيق الإعلامية في البرامج الرياضية

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أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، على العلاقة الطيبة التي تجمع الشعب المصري ونظيره التونسي في كل المجالات خاصة الرياضية، مشيراً إلى أن مصر وتونس لهما أهمية فيما يخص الرياضة العربية والأفريقية، إلا أن الإدارة الغير محترفة من قبل بعض إعلامي الدولتين هو السبب في اشتعال الموقف الغير مبرر تماماً،قائلاً "حكم المباراة أخطاء وتم محاسبته وعقابه".

وقال بدوي، إن الأمر لا يتعدى كونه مباراة لكرة القدم فما كان من بعض الإعلاميين المصريين والتونسيين إلا أن يتعاملوا معها بمهنية أكثر من ذلك وعدم إثارة الفتن واستغلال أخطاء الحكام لخدمة أهداف أخرى من الممكن أن تؤدي لإشعال الفتن بين الجماهير التونسية والمصرية في مباراة الذهاب، كما أن نبذ العنف أصبح أمر محتوم يجب أن نحتذي به علي كل الأصعدة، حيث أصبح من الواضح تأثر الإعلام بحالة من التخبط تصدر الشاشات الكثير من مثيري الفتن بقصد أو بجهل.

وطالب  عضو مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلاميين باتخاذ إجراءات صارمة علي كل من يخالف الضوابط الإعلامية ومواثيق المهنة ومحاول إثارة الفتن بين جموع عريضة من الشعب المصري خاصة في المجال الرياضي، وما يصدر من بعض البرامج الرياضية، مشيراً إلي أنه كان يجب علي مجلس إدارة النادي الأهلي، إعادة النظر في سفر جماهير الأهلي إلي "رادس" بتونس، ووائد بوادر فتنة في مباراة الإياب بتونس نحن في غنى عنها.



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