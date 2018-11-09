بالصور.. "المحافظين" يناقش آلية عمل اللجان الداخلية للحزب

09 نوفمبر 2018 - 02:33 م

ناقش المكتب التنفيذي لحزب المحافظين والذي ترأسه الأسبوع الحالي، المهندس عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، عددًا من الموضوعات المتعلقة بآلية عمل اللجان داخل الحزب، وناقش عدد من التوصيات لرفعها للمجلس الرئاسي.

كما تم ترشيح رشا عمار المتحدث الإعلامي للحزب ورئيس لجنة الإعلام للمشاركة ضمن الوفد الاطلاعي لكوادر الأحزاب السياسية لدول شمال إفريقيا الذي سوف يزور الصين خلال الفترة من 21 لـ30 من الشهر الجاري.

فيما شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد المولي نائب أول رئيس الحزب، والمهندس عماد الشريف نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط والمتابعة، والمهندس رشدي العجوز، نائب رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية، والأستاذ أحمد حنتيش، نائب رئيس الحزب لشؤون الثقافة والإعلام والأستاذة رشا عمار المتحدث الإعلامي للحزب.



