إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

أحمد الشربينى
أصيب 13 شخصًا بجروح في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة، وردت معلومات للواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة، تفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بوادى النطرون
وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى "القاهرة-الإسكندرية" أمام ك 128 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
أسفر الحادث عن إصابه 13 شخصا بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد وادي النطرون لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
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