بالصور.. "الاقتصادية" بالبرلمان: لن نسمح للطلاب بالجلوس على الأرض

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استعدادا لعام 2019 عاماً للتعليم أطلق نائب دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل أول اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مبادرة ولادنا أملنا والتي تستهدف توفير بيئة مناسبة لطلبة وطالبات دائرة الطالبية ومعاونة الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة تجهيزات الفصول بمدارس دائرة الطالبية والتي يبلغ عددها 17 مدرسة بمستهدف 1000 ديسك خشبي يتم توزيعهم على المدارس طبقا لاحتياج كل مدرسة

وأكد نائب الطالبية أن مبادرة ولادنا أملنا لم تقتصر على الديسكات فقط بل إنها امتداد للمعرض المدرسي الذي أنطلق في بداية العام الدراسي بتوفير كافة الاحتياجات المدرسية بسعر التكلفة بالإضافة إلى تزويد بعض المدارس التي ينقصها أساليب عرض البيانات الحديثة لمواكبة التطور التعليمي لأولادنا ولم تنسى المبادرة الطلاب الذي لم يسددوا المصروفات فتقوم المبادرة بسداد المصروفات ومساعدة الأسر غير القادرة كنوع من المشاركة المجتمعية .

وتتم بناء على فريق بحثي لحصر الأسر غير القادرة وفي سرية كاملة كنوع من رد الجميل للمواطن المصري الذي تحمل تجرع الدواء المرّ من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد والتي ستؤتي ثمارها الإيجابية في الأعوام القليلة القادمة.

اختتم محمد على عبد الحميد بأن ما نقوم به لخدمة المواطن المصري بصفة عامة والمواطن الطالباوي بصفة خاصة هو واجب ووسام على صدورنا لإعلاء شأن هذا الوطن من خلال التكاتف مع الدولة ومؤسساتها لنقولها دائما وأبدا من قلوبنا تحيا مصر



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بالصور.. 2019 عام التعليم بالطالبية بمبادرة" ولادنا أملنا" بالصور.. 2019 عام التعليم بالطالبية بمبادرة" ولادنا أملنا" بالصور.. 2019 عام التعليم بالطالبية بمبادرة" ولادنا أملنا" بالصور.. 2019 عام التعليم بالطالبية بمبادرة" ولادنا أملنا" بالصور.. 2019 عام التعليم بالطالبية بمبادرة" ولادنا أملنا" بالصور.. 2019 عام التعليم بالطالبية بمبادرة" ولادنا أملنا" بالصور.. 2019 عام التعليم بالطالبية بمبادرة" ولادنا أملنا"


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