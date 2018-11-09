3 مسئولين بالطرق يستولون على 20 مليون جنيه

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مصطفى صابر

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الطرق

دمنهور

النيابة العامة

جبس 3 مسئولين

الاستيلاء علي 20 مليون جنية

أمرت نيابة دمنهور، بحبس المدير التنفيذي السابق للمشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق بالبحيرة، واثنين آخرين من العاملين بالمشروع 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط مدير مشروع الرصف الإنتاجي السابق واثنين آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالاستيلاء على 20 مليون جنيه، فيما يواصل ضباط مباحث الأموال العامة بالبحيرة، جهودهم لضبط مدير التشغيل السابق بالمشروع وأحد المقاولين المتعاملين مع المشروع، لإحالتهما للنيابة للتحقيق.

وأفادت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية، بحصول رئيس الرصف السابق وآخرين على مبالغ مالية عبارة عن مخالفات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط «إسماعيل.ح» بالمعاش، وكان يعمل مديرًا لمشروع الرصف الإنتاجى بمحافظة البحيرة، و«هاني.س.أ»، مدير الإنتاج لمشروع الرصف الإنتاجى، و«هشام.م.ا»، مدير قطاع بالريف الإنتاجي، وذلك تنفيذًا لقرار نيابة الأموال العامة في المحضر رقم 2182 إداري قسم شرطة دمنهور لسنة 2015، لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه من المال العام بالاشتراك مع آخرين جار ضبطهم.

كانت نيابة الأموال العامة، قد شكلت لجنة لفحص أعمال الرصف التي قام بها مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة خلال الفترة من 1 مارس 2013 وحتى 30 نوفمبر 2014، وتبين قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه.


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