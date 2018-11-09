» سيول غير مسبوقة تجتاح جنوبي الأردن

09 نوفمبر 2018 - 04:44 م

شهدت مدينة البتراء الأردنية، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، سيولاً جارفة غير مسبوقة، دون وقوع أي إصابات تذكر.

ونقلت وكالة "الأناضول"،عن سليمان الفرجات، رئيس سلطة مدينة البتراء، قوله: "تعاملنا مع سيول وتساقط أمطار من خلال خطة طوارئ محكمة واستباقية، وأوقفنا دخول السياح إلى الموقع".

وتابع "قبل توقف بيع التذاكر، كان هناك 3500 سائح، وتابعنا ذلك قبل وصول السيول بساعة، وحذرنا المواطنين، ونبهنا السياح أن يكونوا في مناطق مرتفعة".

ولفت "ولله الحمد رغم شدة السيول التي لم نشهدها مسبقاً، إلا أننا تعاملنا معها بكل احترافية ولم يقع أي إصابات".

ولم يذكر رئيس السلطة تفاصيل إضافية عن كميات الأمطار الهاطلة أو حجم السيول.

بدورها، أهابت مديرية الدفاع المدني، في بيان، بالمواطنين الابتعاد عن أماكن تشكل السيول، والانتقال للأماكن المرتفعة لمن يعيشون في الخيام.

وشهد الأردن أواخر الشهر الماضي سيولاً في منطقة البحر الميت غربي البلاد، نجم عنها مصرع 21 قتيلاً وإصابة 35 آخرين، دفعت وزيرا التربية والسياحة للاستقالة بعد تحميلهم مسؤولية ما جرى.