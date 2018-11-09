  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:33 م
بحث متقدم
ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

صرف الرواتب في قطاع غزة

غزة تبدأ صرف رواتب الموظفين من المنحة القطرية

حلاوة المولد

بأسعار زهيدة.. طرح حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

ترامب

«ترامب»: منع حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء

تريزا ماي

اصطدام سيارة "ماي" في بلجيكا

آثار فرعونية

بالصور.. إحباط بيع آثار مصرية بملايين الدولارات في العراق

سلاح الجو الإسرائيلي

استنفار بسلاح الجو الإسرائيلي

الاهلى

للمرة الثانية.. اختراق الموقع الرسمي للأهلي

اموال

3 مسئولين بالطرق يستولون على 20 مليون جنيه

وزارة الصحة

مستشفى مصري يحدد أجرة الطبيب في اليوم بألف جنيه

«الصقر» يوجه رسالة للاعبي الأهلي

الرياضة

احمد حسن
احمد حسن

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسالة «المستكاوي» لكتيبة الأهلي قبل موقعة رادس

#

رسالة مؤثرة من مدرب المنتخب السابق لـ"أبو تريكة"

#

رسالة "أبوتريكة" للاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

#

«آل الشيخ» يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة «حوريا»

المصريون

الاهلى

الترجى

وجه أحمد حسن نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ووجه الصقر رسالة للاعبي الأهلي قائلا: "عودوا بالبطولة وفكروا في إسعاد الشعب المصري بأكمله وليس جمهور الأهلي فقط".

وأوضح أن خبرة لاعبي الأهلي كفيلة بتحقيق الهدف المطلوب في ظل الأجواء الحالية الخاصة بالمباراة".

وأضاف: "أطالبكم أيضا بالابتعاد عن الأجواء المشحونة وعدم التركيز معها وما يدور في المدرجات حتى لا يتأثر أي لاعب بتلك الأجواء".

وتمنى عميد لاعبي العالم في نهاية تصريحاته بأن يكون هناك عدالة كافية من جانب حكم المباراة للفريقين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «الشوالي» يدعم لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي
» صورة.. خالد بيومي يستفز جماهير الترجي
» سيول غير مسبوقة تجتاح جنوبي الأردن
» مقتل 17 شخصا بتفجيرات انتحارية تهز العاصمة الصومالية
» إذاعة مباراة الأهلي والترجي داخل نادي الزمالك
» شاب يمزق جسد جاره بـ"مقص" "عملي حجاب منعني من الجواز"
» «الأعلى للإعلام» ينعى الإعلامية الكبيرة نادية صالح
» وفاة عمة «أبوتريكة»
» ضبط عامل وعشيقته يمارسان الرذيلة داخل حمام مسجد
» سيدة تخلع زوجها: رفض شراء تورتة في عيد ميلادي
» ضبط مسئولين كبار لاستيلائهم على 20 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة