«الصقر» يوجه رسالة للاعبي الأهلي

09 نوفمبر 2018 - 04:47 م

وجه أحمد حسن نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ووجه الصقر رسالة للاعبي الأهلي قائلا: "عودوا بالبطولة وفكروا في إسعاد الشعب المصري بأكمله وليس جمهور الأهلي فقط".

وأوضح أن خبرة لاعبي الأهلي كفيلة بتحقيق الهدف المطلوب في ظل الأجواء الحالية الخاصة بالمباراة".

وأضاف: "أطالبكم أيضا بالابتعاد عن الأجواء المشحونة وعدم التركيز معها وما يدور في المدرجات حتى لا يتأثر أي لاعب بتلك الأجواء".

وتمنى عميد لاعبي العالم في نهاية تصريحاته بأن يكون هناك عدالة كافية من جانب حكم المباراة للفريقين.