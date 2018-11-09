  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:35 م
بحث متقدم
ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

صرف الرواتب في قطاع غزة

غزة تبدأ صرف رواتب الموظفين من المنحة القطرية

حلاوة المولد

بأسعار زهيدة.. طرح حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

ترامب

«ترامب»: منع حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء

تريزا ماي

اصطدام سيارة "ماي" في بلجيكا

آثار فرعونية

بالصور.. إحباط بيع آثار مصرية بملايين الدولارات في العراق

سلاح الجو الإسرائيلي

استنفار بسلاح الجو الإسرائيلي

الاهلى

للمرة الثانية.. اختراق الموقع الرسمي للأهلي

اموال

3 مسئولين بالطرق يستولون على 20 مليون جنيه

وزارة الصحة

مستشفى مصري يحدد أجرة الطبيب في اليوم بألف جنيه

سري الدين: هناك من يسعى لإفساد انتخابات "الوفد"

الحياة السياسية

الدكتور هاني سري الدين
الدكتور هاني سري الدين

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"أبو شقة" يدلي بصوته في انتخابات عليا الوفد

#

صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم

#

«أبو ستيت»: نسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب

#

«الوفد» يعلن رفضه الاعتداء الإسرائيلي على رهبان دير السلطان

الوفد

ابو شقة

العملية الإنتخابية

أصدر الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد بيانًا، اليوم، جاء فيه: "يحتفل اليوم حزب الوفد بانتخابات هيئته العليا في ظل مشاركة قوية من أعضاءه الحريصين على اختيار مرشحين أكفاء، قادرين على النهوض بحزبهم العريق واستكمال مسيرته التاريخية، إلا أن هناك من يريد إفساد هذا اليوم عن طريق إثارة البلبلة وإحداث وقيعة بين قيادات الحزب والمرشحين وأعضاء الحزب والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية عن طريق توزيع قائمة وهمية لدعم مرشحين باسم رئيس الحزب".

وأضاف "سري الدين" في بيانه، أن الأعضاء متناسيين أن المستشار بهاء أبو شقه، رئيس الحزب، أعلن وقوفه على مسافة واحده من جميع المرشحين لا يدعم مرشحين بعينهم وهو الاختيار الأخلاقي والقانوني، الذي طالما كان هو طريق رئيس الحزب.

واستطرد: "إن انتشار مثل هذه القوائم والأفعال التي تعكر صفو العملية الانتخابية إنما يدل على ضعف مروجيها ومحاولة إدخال شخص رئيس الحزب في منافعهم وأغراضهم الشخصية وأننا لعلى يقين بفشل تلك المحاولات ورهاننا على وعي الهيئة الوفدية في اختيار حر لممثليهم في الهيئة العليا نحو مستقبل مشرق لحزب الوفد".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «الشوالي» يدعم لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي
» صورة.. خالد بيومي يستفز جماهير الترجي
» سيول غير مسبوقة تجتاح جنوبي الأردن
» مقتل 17 شخصا بتفجيرات انتحارية تهز العاصمة الصومالية
» إذاعة مباراة الأهلي والترجي داخل نادي الزمالك
» شاب يمزق جسد جاره بـ"مقص" "عملي حجاب منعني من الجواز"
» «الأعلى للإعلام» ينعى الإعلامية الكبيرة نادية صالح
» وفاة عمة «أبوتريكة»
» ضبط عامل وعشيقته يمارسان الرذيلة داخل حمام مسجد
» سيدة تخلع زوجها: رفض شراء تورتة في عيد ميلادي
» ضبط مسئولين كبار لاستيلائهم على 20 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة