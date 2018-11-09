سري الدين: هناك من يسعى لإفساد انتخابات "الوفد"

أصدر الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد بيانًا، اليوم، جاء فيه: "يحتفل اليوم حزب الوفد بانتخابات هيئته العليا في ظل مشاركة قوية من أعضاءه الحريصين على اختيار مرشحين أكفاء، قادرين على النهوض بحزبهم العريق واستكمال مسيرته التاريخية، إلا أن هناك من يريد إفساد هذا اليوم عن طريق إثارة البلبلة وإحداث وقيعة بين قيادات الحزب والمرشحين وأعضاء الحزب والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية عن طريق توزيع قائمة وهمية لدعم مرشحين باسم رئيس الحزب".

وأضاف "سري الدين" في بيانه، أن الأعضاء متناسيين أن المستشار بهاء أبو شقه، رئيس الحزب، أعلن وقوفه على مسافة واحده من جميع المرشحين لا يدعم مرشحين بعينهم وهو الاختيار الأخلاقي والقانوني، الذي طالما كان هو طريق رئيس الحزب.

واستطرد: "إن انتشار مثل هذه القوائم والأفعال التي تعكر صفو العملية الانتخابية إنما يدل على ضعف مروجيها ومحاولة إدخال شخص رئيس الحزب في منافعهم وأغراضهم الشخصية وأننا لعلى يقين بفشل تلك المحاولات ورهاننا على وعي الهيئة الوفدية في اختيار حر لممثليهم في الهيئة العليا نحو مستقبل مشرق لحزب الوفد".