بيع كرسي عالم الفيزياء ستيفن هوكينج بـ 393 ألف دولار

09 نوفمبر 2018 - 04:49 م

أعلنت دار «كريستيز» للمزادات، عن بيع الكرسي المتحرك لعالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينج، في مزاد مقابل 296 ألفا و750 جنيه إسترليني (393 ألف دولار)، في حين بيعت رسالة الدكتوراه الخاصة به بضعف ذلك المبلغ تقريبا.

وقالت الدار، إن ذلك الكرسي هو من أول ما استخدمه العالم الراحل بعد أن أصبح عاجزا عن الحركة.

واستخدم هوكينج الكرسي المتحرك منذ أواخر ثمانينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يصبح غير قادر على استخدام يديه في توجيه الكرسي.

وستذهب عائدات بيع الكرسي إلى مؤسستين خيريتين هما «مؤسسة ستيفن هوكينج» و«جمعية الأمراض العصبية الحركية».

وبيعت النسخة الأصلية من رسالة الدكتوراه الخاصة بعالم الفيزياء الراحل، والتي قدمها في جامعة كامبريدج عام 1965 مقابل 767 ألف دولار في المزاد نفسه على الإنترنت، بينما جلبت متعلقات أخرى، بما في ذلك سترة مبطنة يرتديها العالم، 650 ألف دولار بشكل إجمالي.

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات التي شملت 52 وحدة، والتي تضمنت أيضًا مواد مرتبطة بإسحاق نيوتن، وتشارلز داروين، وألبرت أينشتاين، أكثر من 2.3 مليون دولار.

وتوفي ستيفن هوكينج في 14 مارس الماضي بمنزله في كامبريدج عن عمر يناهز 76 عاما.