القنصل المصري يحذر جماهير الأهلي

09 نوفمبر 2018 - 04:53 م

حذر القنصل المصري في تونس، جماهير النادي الأهلي من استفزاز جماهير الترجي، ورفع الأعلام في الشوارع، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن التونسي حرصًا على سلامتهم.

واتفق الاجتماع على اقتصار التشجيع على الملعب، في ظل تخصيص مدرج مؤمن لهم فوق المقصورة الرئيسية، وتأكيد أن سلامة جميع أفراد البعثة والجماهير هي الهدف الأهم لهم.

ورسم الاجتماع مخطط الرحلة من المطار لفندق الإقامة، وتناول الغداء، والتحرك منه إلى إستاد رادس، ثم العودة إلى المطار ومنه إلى القاهرة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ويلتقي الأهلي المصري مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة.