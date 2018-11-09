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شطب 21 مرشحًا من 56 في قائمة "power of you "

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شطب 21 مرشح

power of you

هندسة المطرية

.ظهرت الكشوف النهائية لمرشحي إنتخابات اتحادات الكليات ظهر اليوم وأسفرت الكشوف النهائية بكلية هندسة المطرية عن شطب 21 مرشحًا من قائمة "power of you " التي شكلها عدد من الطلاب في الكلية وبلغ عددهم 56 طالبًا علي مستوي كافة الفرق والفئات.

وصرح حافظ عثمان رئيس القائمة أن قرار الشطب كان تعسفيًا ومتعمدًا ضد القائمة في حين أن القائمة المضادة ما زالت محتفظة بكامل عددها مما يثير الشكوك في عدم نزاهة الطعون والوقوف علي إجراءات العملية الانتخابية.

وأضاف ان قائمة "power of you " تعبر عن كافة الطلاب في الكلية حيث إنها مثلت الطلاب البنين والبنات والمسيحين والمسلمين والمحولين من الكليات الآخري.

يذكر أنه من المقرر أن تكون الدعاية الانتخابية غدًا والانتخابات للمرحلة الأولي الأحد القادم.


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