  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:34 م
بحث متقدم
ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

صرف الرواتب في قطاع غزة

غزة تبدأ صرف رواتب الموظفين من المنحة القطرية

حلاوة المولد

بأسعار زهيدة.. طرح حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

ترامب

«ترامب»: منع حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء

تريزا ماي

اصطدام سيارة "ماي" في بلجيكا

آثار فرعونية

بالصور.. إحباط بيع آثار مصرية بملايين الدولارات في العراق

سلاح الجو الإسرائيلي

استنفار بسلاح الجو الإسرائيلي

الاهلى

للمرة الثانية.. اختراق الموقع الرسمي للأهلي

اموال

3 مسئولين بالطرق يستولون على 20 مليون جنيه

وزارة الصحة

مستشفى مصري يحدد أجرة الطبيب في اليوم بألف جنيه

«ترامب»: منع حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تونس تجدد رفضها إقامة مخيمات للاجئين على أراضيها

#

جامعة بني سويف: "الدكتور مش بيخرج حد من المحاضرة"

#

رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"

#

هذا موقف مصر من نقل المهاجرين غير الشرعيين لأراضيها

أمريكا

ترامب

الهجرة

اللجوء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع قانونا يقضي بمنع المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة بصورة غير شرعية من الحصول على حق اللجوء في البلاد.

وتعليقا على القانون قال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة قبل مغادرته إلى باريس: "نريد أن يأتي الناس إلى بلدنا، لكن يجب عليهم القدوم إلى البلاد بشكل قانوني"، بحسب "رويترز".

ولم ينشر البيت الأبيض حتى اللحظة نص الوثيقة، ولذلك من غير الواضح ما هي فئات المهاجرين التي يشملها القانون.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أمس الخميس أن القانون يهدف إلى تعزيز نظام منح اللجوء من خلال ضمان أن يطلب المهاجرون اللجوء حصرا في نقاط دخول محددة.

وأشار ممثل عن البيت الأبيض أن "من يدخل البلاد من نقاط العبور المحددة على حدود الدولة يخالفون القانون عن قصد، ورغم أن قوانين الهجرة الأمريكية تمنح مختلف فئات المهاجرين حماية معينة، إلا أن أفعال هؤلاء المهاجرين تنتهك القانون الفيدرالي الأمريكي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «الشوالي» يدعم لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي
» صورة.. خالد بيومي يستفز جماهير الترجي
» سيول غير مسبوقة تجتاح جنوبي الأردن
» مقتل 17 شخصا بتفجيرات انتحارية تهز العاصمة الصومالية
» إذاعة مباراة الأهلي والترجي داخل نادي الزمالك
» شاب يمزق جسد جاره بـ"مقص" "عملي حجاب منعني من الجواز"
» «الأعلى للإعلام» ينعى الإعلامية الكبيرة نادية صالح
» وفاة عمة «أبوتريكة»
» ضبط عامل وعشيقته يمارسان الرذيلة داخل حمام مسجد
» سيدة تخلع زوجها: رفض شراء تورتة في عيد ميلادي
» ضبط مسئولين كبار لاستيلائهم على 20 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة