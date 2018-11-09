«ترامب»: منع حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء

09 نوفمبر 2018 - 05:04 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع قانونا يقضي بمنع المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة بصورة غير شرعية من الحصول على حق اللجوء في البلاد.

وتعليقا على القانون قال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة قبل مغادرته إلى باريس: "نريد أن يأتي الناس إلى بلدنا، لكن يجب عليهم القدوم إلى البلاد بشكل قانوني"، بحسب "رويترز".

ولم ينشر البيت الأبيض حتى اللحظة نص الوثيقة، ولذلك من غير الواضح ما هي فئات المهاجرين التي يشملها القانون.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أمس الخميس أن القانون يهدف إلى تعزيز نظام منح اللجوء من خلال ضمان أن يطلب المهاجرون اللجوء حصرا في نقاط دخول محددة.

وأشار ممثل عن البيت الأبيض أن "من يدخل البلاد من نقاط العبور المحددة على حدود الدولة يخالفون القانون عن قصد، ورغم أن قوانين الهجرة الأمريكية تمنح مختلف فئات المهاجرين حماية معينة، إلا أن أفعال هؤلاء المهاجرين تنتهك القانون الفيدرالي الأمريكي".