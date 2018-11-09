«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

09 نوفمبر 2018 - 05:04 م

شكك ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس شرطة دبي، كل الروايات بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مشيرًا إلى أنه قد يكون على قيد الحياة.

وبعد اعتراف المملكة العربية السعودية بمقتل مواطنها داخل القنصلية، كتب "خلفان"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا ال DNA لخاشقجي.. وعائلته لم تعمل عزاء.. على ما يبدو.. قد يكون خاشقحي على قيد الحياة".

طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا ال DNA لخاشقجي........وعائلته لم تعمل عزاء ...على ما يبدو..

قد يكون خاشقحي على قيد الحياة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 8 نوفمبر 2018

وفي وقت سابق، أكد مصدر بمكتب المدعي العام التركي، أن سلطات التحقيق التركية أوقفت البحث عن جثة خاشقجي، بعد ما تأكد لها أنه تم إذابة جثته داخل منزل القنصل السعودي.

وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، أن فريق التحقيق عثر على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية داخل البئر المتواجد بمنزل القنصل السعودي بإسطنبول والتي تم استخدامها في إذابة جثة خاشقجي.