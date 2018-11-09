  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:32 م
بحث متقدم
ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

صرف الرواتب في قطاع غزة

غزة تبدأ صرف رواتب الموظفين من المنحة القطرية

حلاوة المولد

بأسعار زهيدة.. طرح حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

ترامب

«ترامب»: منع حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء

تريزا ماي

اصطدام سيارة "ماي" في بلجيكا

آثار فرعونية

بالصور.. إحباط بيع آثار مصرية بملايين الدولارات في العراق

سلاح الجو الإسرائيلي

استنفار بسلاح الجو الإسرائيلي

الاهلى

للمرة الثانية.. اختراق الموقع الرسمي للأهلي

اموال

3 مسئولين بالطرق يستولون على 20 مليون جنيه

وزارة الصحة

مستشفى مصري يحدد أجرة الطبيب في اليوم بألف جنيه

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

عرب وعالم

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

ماذا قال "السيسي" على قضية مقتل "خاشقجي"

#

ماكرون وميركل يتبنيان موقف منسق أوروبا بشأن «خاشقجي»

#

من يعتقد حدوث تغيير في ولاية العهد«واهم»

#

تعليق صادم لـ"الباز" بشأن مقتل "خاشقجي".. هذا ما قاله

السعودية

ضاحي خلفان

جمال خاشقجي

شكك ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس شرطة دبي، كل الروايات بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مشيرًا إلى أنه قد يكون على قيد الحياة.

وبعد اعتراف المملكة العربية السعودية بمقتل مواطنها داخل القنصلية، كتب "خلفان"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا ال DNA   لخاشقجي.. وعائلته لم تعمل عزاء.. على ما يبدو.. قد يكون خاشقحي على قيد الحياة".

وفي وقت سابق، أكد مصدر بمكتب المدعي العام التركي، أن سلطات التحقيق التركية أوقفت البحث عن جثة خاشقجي، بعد ما تأكد لها أنه تم إذابة جثته داخل منزل القنصل السعودي.

وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، أن فريق التحقيق عثر على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية داخل البئر المتواجد بمنزل القنصل السعودي بإسطنبول والتي تم استخدامها في إذابة جثة خاشقجي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «الشوالي» يدعم لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي
» صورة.. خالد بيومي يستفز جماهير الترجي
» سيول غير مسبوقة تجتاح جنوبي الأردن
» مقتل 17 شخصا بتفجيرات انتحارية تهز العاصمة الصومالية
» إذاعة مباراة الأهلي والترجي داخل نادي الزمالك
» شاب يمزق جسد جاره بـ"مقص" "عملي حجاب منعني من الجواز"
» «الأعلى للإعلام» ينعى الإعلامية الكبيرة نادية صالح
» وفاة عمة «أبوتريكة»
» ضبط عامل وعشيقته يمارسان الرذيلة داخل حمام مسجد
» سيدة تخلع زوجها: رفض شراء تورتة في عيد ميلادي
» ضبط مسئولين كبار لاستيلائهم على 20 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة