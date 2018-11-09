» صورة.. خالد بيومي يستفز جماهير الترجي

09 نوفمبر 2018 - 05:08 م

قال خالد بيومي، المحلل الرياضي، أن جميع الأندية التونسية تساند الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكتب «بيومي» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل تعلموا أن كل جماهير أنديه تونس تتمني الفوز للأهلي اعلم ذالك جيدا وعن قرب».

ويلتقى الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم على ملعب رادس في العاصمة التونسية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب حسمها الأهلي 3-1.



