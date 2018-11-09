بالصور.. «رونالدو» يتبنى «أبشع قط في العالم»

09 نوفمبر 2018 - 05:12 م

أعلن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز تبنيهما قط، أطلق عليه الصحفيون لقب "القط الأكثر رعبا في العالم".

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القط التابع لسلالة سفنكس الفرعونية كلف اللاعب مبلغا قدره 2600 جنيه إسترليني أي ما يعادل (3 آلاف يورو).

ووصف الصحفيون البريطانيون قط لاعب كرة القدم "بأبشع قط في العالم، مشيرين إلى أنه أبشع من نجم مانشستر يونايتد السابق اللاعب الأيرلندي روي كين".