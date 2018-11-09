» «الشوالي» يدعم لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي

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الاهلى

الترجى

حرص المعلق التونسي عصام الشوالي، على دعم لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي، في إياب نهائي دوري الأبطال، من أجل الحصول على اللقب للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وقال عصام الشوالى، فى تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، "جميع الاحتمالات واردة فى مباراة اليوم على الرغم أن التاريخ يرجح كفة الأهلى".

وأضاف "المباراة لن تُلعب بخطط تكتيكية بل يجب على لاعبى الترجى دخول اللقاء بهدف واحد هو تحقيق الفوز بأى ثمن وتعويض نتيجة مباراة الذهاب"، مشددًا على ضرورة تسجيل هدف مبكر يمنح الترجى على السيطرة على مجريات اللعب، وإرباك حسابات الأهلى.

ودعا المعلق التونسى الشهير فى ختام تصريحاته جماهير الترجى إلى التحلى بالروح الرياضية قائلا "شجع فريقك طوال 90 دقيقة بقلب واحد".

ويحل الأهلى ضيفًا على الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بملعب "رادس" فى "إياب" النهائى.

وكان الأهلى قد تغلب على الترجى التونسى فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى على ملعب "برج العرب" بنتيجة 3 – 1.

ويكفى النادى الأهلى التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا وتعزيز رقمه القياسى، بينما يحتاج الترجى للفوز بهدفين دون مقابل لحصد اللقب القارى.

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