» "حادث مؤسف" في موكب "ماي"

09 نوفمبر 2018 - 06:01 م

علق المتحدث باسم رئيس الحكومة البلجيكية باسم ميشيل، على حادث التصادم بموكب رئيس الوزراء ونظيرته البريطانية تريزا ماي، واصفًا الحادث بـ"الشيء المؤسف".

وذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" أن موكب تيريزا ماى وشارل ميشيل كان يتحرك منطلقا من فعاليات إحياء الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى فى مقبر مونز، وعلى الطريق وقع تصادم بين سيارة واثنين من دراجات الشرطة.

وشوهد رئيس الوزراء البلجيكى وهو يخرج من سيارته، بينما ظلت تيريزا ماى فى سيارتها.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن تيريزا ماي وشارل ميشيل لم يتعرضا لسوء، وأن المصابين كانا من رجال الشرطة على الدراجات.