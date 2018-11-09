» ربة منزل تتهم زوجها باغتصاب طفلتهما

09 نوفمبر 2018 - 06:10 م

أمرت نيابة حلوان، اليوم الجمعة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام سائق باغتصاب ابنته البالغة من العمر 3 سنوات، للوقوف على أسباب الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بعرض الطفلة على الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف عن حالتها ومعرفة عما إذا تعرضت للاغتصاب من عدمه.

البداية عندما تلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغاً من "نورهان. م."، ربة منزل، يفيد بقيام زوجها "س. ح."، سائق باغتصاب ابنته البالغة من العمر 3 سنوات

على الفور انتقلت قوة أمنية، تحت إشراف المقدم هاني الحداد، رئيس مباحث القسم، وتمكنت من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.