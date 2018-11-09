مصرع طفلة في سيول الأردن

09 نوفمبر 2018 - 06:10 م

أعلنت السلطات الأردنية، مساء الجمعة، مصرع طفلة وفقدان ثلاثة أشخاص، جراء سيول اجتاحت عددًا من المدن وسط وجنوبي البلاد.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني، الرائد إياد العمر، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن طفلة تبلغ 7 سنوات، توفيت نتيجة انجراف مركبة والدها في منطقة مليح التابعة لمحافظة مادبا (وسط).

وأفاد "العمر" أن السيارة كان بداخلها 5 أشخاص، وأن فرق الدفاع المدني عثرت على طفلة أخرى على قيد الحياة.

فيما تقوم فرق البحث والإنقاذ وفرق الغطس بالبحث عن المفقودين الثلاثة الآخرين، بحسب المصدر ذاته.