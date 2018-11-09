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رئيس حزب «الوفد»: لا أسعى للكرسي وغايتي وجه الله

الحياة السياسية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

متابعات- حسن علام

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الوفد

الكرسي

وجه الله

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على أن تكون اللجان العامة في المحافظات بالانتخاب وليست بالتعيين.

وأضاف: "أقدم على الإصلاح دائمًا، والغاية هي وجه الله وأقول للجميع إن الله سيقف معنا، وأقولها صراحة أنا لا أرغب في السعي للكرسي ولست من أنصار المساومات والمزايدات ولست متمسكًا بمنصب، والوفديون هم الذين طالبوني بالترشح وكنت أعلم حجم التحديات جيدًا"، لافتًا إلى أنه سيحتفل بعيد الجهاد يوم 13 نوفمبر المقبل وهو عيد المصريين جميعًا.

وأوضح أبو شقة، خلال كلمته في انتخابات الهيئة العليا للحزب أنه بعد انتخاب الهيئة العليا سنشكل حكومة ظل بها من القامات الوفدية منها ما يكون معاونا للدولة.رئيس منظمه العفو العربية يدين حادث المنيا الإرهابي


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