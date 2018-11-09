» 6 آلاف ضابط لتأمين موقعة الترجي والأهلي

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قال وليد بن حكيمة، المتحدث باسم الأمن القومي، إنه من المتوقع حضور 60 ألف متفرج في سابقة هي الأولى منذ الثورة التونسية عام 2011، وفقًا لما نقلته صحيفة الديلي ميل.

وصرح أنه تم الدفع بـ6 آلاف ضابط، وبعض من الطائرات لإحكام عملية التأمين، وشدد على أنهم مستعدون جيدا، لاستقبال هذا العدد من المشجعين.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم على ملعب رادس في العاصمة التونسية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب حسمها الأهلي 3-1.


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