«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا

09 نوفمبر 2018 - 06:27 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت سقوط أمطار غزيرة، وسط طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وقالت الهيئة إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وخفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، وفقا للهيئة، كما يلي: