تفاصيل إنشاء جامعتين ألمانية وإيطالية بمصر

09 نوفمبر 2018 - 06:31 م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اتفاق مصر لإنشاء جامعة ألمانية وأخرى إيطالية بمصر.

وكشف الوزير في تصريحات صحفية، عن الاتفاقيات التي وقعها أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا لصالح التعليم العالى والجامعات المصرية، منها اتفاقية مع وزارة التعليم في ألمانيا لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والشهادات المزدوجة، وتشجيع الجامعات على عمل برامج مشتركة مع الجامعات الألمانية.

الاتفاقية الثانية، كانت مع تحالف الجامعات الألمانية التطبيقية لإنشاء جامعة تطبيقية في مصر، وهذه التجربة التي وضعت ألمانيا في مقدمة الصناعات الدولية من خلال خريجي تلك الجامعات، إذ أن ن اتحاد أكبر 10 جامعات سينشئون جامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبدأ عملها في 2020.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ فتح إيطاليا جامعة جديدة خلال الفترة المقبلة بالعاصمة الإدارية، والتواصل معهم للانتهاء من الأمر.

وأكد "عبدالغفار"، أن الوزارة سعت الوزارة لوضع مصر على الخريطة العالمية للتعليم والجامعات والمعاهد البحثية، وأن الزيارات التي تنظمها الوزارة للخارج تكون بهدف تقديم موثق لما تمتلكه مصر من إمكانيات بالجامعات ومنظومة التعليم بصفة عامة، خاصة وأن المصريين في مجال التعليم في الخارج يتركون بصمة كبيرة في دول العالم.