  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:40 م
بحث متقدم
سقوط شرفتين من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية.. إصابة 4 في سقوط شرفتين من عقار بسبب الأمطار

محمد سعفان وزير القوى العاملة

تزايد الطلب على العمالة المصرية بالخليج

الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

الاهلى والترجى

«كارتيرون» يعلن تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تفاصيل إنشاء جامعتين ألمانية وإيطالية بمصر

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

أمطار على الإسكندرية

«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا

سلمان وصباح الأحمد وتميم

الكويت تلمح لمصالحة وشيكة بين الخليج وقطر

مواجهات مع الاحتلال في غزة

إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

سقوط فنان شهير بصحبته 5 فتيات

قضايا وحوادث

سماسرة مصريون يستخدمون فتيات الليل فى تجارة الأعضاء
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مطرب شهير يعلن اعتناق الإسلام

#

شاهد.. رد «ياسمين صبري» على فنان كويتي طلب الزواج منها

#

تفاصيل السطو المسلح على "ماركت" شهير فى الدقى

#

إصابة 4 أشخاص نتيجة سقوط مصعد بمصنع في العاشر من رمضان

السودان

5 فتيات

فنان شهير

عاقبت محكمة جنايات محلية وسط الخرطوم برئاسة مولانا كمال الدين الزاكي، فنانًا شابًا شهيرًا ذاع صيته مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي بمخالفته ضوابط تصديق الحفل والرقص المختلط وترديد الأغاني الهابطة والزي الفاضح وتعاطي الخمر بجانب تظليل عربة دون إذن من السلطات تم ضبطه بواسطة شرطة النظام العام و”9″ آخرين بينهم “5” فتيات.

وأصدرت المحكمة بحسب صحيفة الأخبار عقوبات متفاوتة في مواجهة المدانين، حيث أنزلت عقوبة بالغرامة مبلغ “10” آلاف جنيه، على الأولى باعتبارها منظمة الحفل والغرامة “5” ألف جنيه للفنان المشهور وعازف الأورغن والساون بالغرامة لكل منهم وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة أشهر، لمخالفتهم نص المواد “5-7” من قانون النظام العام المتعلقة بمخالفة ضوابط تصديق الحفل.

وأشار قاضي المحكمة، إلى أن إفادة الشاكي وشهود الاتهام بوجود الرقص المختلط وتقديم أغنية هابطة والتي اشتهر المتهم الثاني “الفنان” بتقديمها بالرغم من إفادته بأنه كان يردد هذه الأغنية دون المقطع المذكور، ولم يتحرك أي أحد منهم أو يجري محاولات لإيقاف الحفل حفظاً لنفسه من المساءلة القانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة يخالف لتصاديق الحفلات التي تمنع الرقص المختلط وترديد الأغنيات الهابطة.

وفي ذات السياق غرمت المحكمة الفنان مبلغ “5” آلاف جنيه لمخالفته المادة “9 د” من قانون النظام العام بعد إقراره بقيادته عربة استبورتاج مظللة دون تصديق من السيد وزير الداخلية وأمرت المحكمة بإزالة التظليل عن العربة وتسليمها للمدان.

وفي سياق متصل وقعت المحكمة عقوبة الغرامة مبلغ “1000” جنيه في مواجهة “5” فتيات بينهم شاب لمخالفتهم المادة “152” من قانون النظام العام، في حالة عدم الدفع بعد أن ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشاكي وشهود الاتهام على اليمين أن المتهمات يرتدين أزياء فاضحة في الحفل خاصة بالمتهمة الأولى كذلك الشاب الذي كان يرتدي “رداء”، كما أنزلت ذات المحكمة عقوبة الجلد “40” جلدة، في مواجهة عازف آلة الأورغن وشابين آخرين لمخالفتهم المادة “78” من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. الاتحاد الأفريقي يهدد بمنح اللقب للأهلي
» أمريكا تطالب سكان كاليفورنيا بإخلاء منازلهم نتيجة الحرائق
» مصرع طفلة وفقدان 3 أشخاص جراء السيول في الأردن
» نهائي أفريقيا.. «الخنيسي» يقود هجوم الترجي أمام الأهلي
» إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا
» 6 آلاف ضابط لتأمين موقعة الترجي والأهلي
» سقوط فنان شهير بصحبته 5 فتيات
» عملية موسعة لاستعادة "الحديدة" باليمن
» ربة منزل تتهم زوجها باغتصاب طفلتهما
» «أردوغان» يلتقي رئيس الحكومة الليبية في اسطنبول
» "حادث مؤسف" في موكب "ماي"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة