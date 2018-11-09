» سقوط فنان شهير بصحبته 5 فتيات

09 نوفمبر 2018 - 06:32 م

عاقبت محكمة جنايات محلية وسط الخرطوم برئاسة مولانا كمال الدين الزاكي، فنانًا شابًا شهيرًا ذاع صيته مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي بمخالفته ضوابط تصديق الحفل والرقص المختلط وترديد الأغاني الهابطة والزي الفاضح وتعاطي الخمر بجانب تظليل عربة دون إذن من السلطات تم ضبطه بواسطة شرطة النظام العام و”9″ آخرين بينهم “5” فتيات.

وأصدرت المحكمة بحسب صحيفة الأخبار عقوبات متفاوتة في مواجهة المدانين، حيث أنزلت عقوبة بالغرامة مبلغ “10” آلاف جنيه، على الأولى باعتبارها منظمة الحفل والغرامة “5” ألف جنيه للفنان المشهور وعازف الأورغن والساون بالغرامة لكل منهم وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة أشهر، لمخالفتهم نص المواد “5-7” من قانون النظام العام المتعلقة بمخالفة ضوابط تصديق الحفل.

وأشار قاضي المحكمة، إلى أن إفادة الشاكي وشهود الاتهام بوجود الرقص المختلط وتقديم أغنية هابطة والتي اشتهر المتهم الثاني “الفنان” بتقديمها بالرغم من إفادته بأنه كان يردد هذه الأغنية دون المقطع المذكور، ولم يتحرك أي أحد منهم أو يجري محاولات لإيقاف الحفل حفظاً لنفسه من المساءلة القانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة يخالف لتصاديق الحفلات التي تمنع الرقص المختلط وترديد الأغنيات الهابطة.

وفي ذات السياق غرمت المحكمة الفنان مبلغ “5” آلاف جنيه لمخالفته المادة “9 د” من قانون النظام العام بعد إقراره بقيادته عربة استبورتاج مظللة دون تصديق من السيد وزير الداخلية وأمرت المحكمة بإزالة التظليل عن العربة وتسليمها للمدان.

وفي سياق متصل وقعت المحكمة عقوبة الغرامة مبلغ “1000” جنيه في مواجهة “5” فتيات بينهم شاب لمخالفتهم المادة “152” من قانون النظام العام، في حالة عدم الدفع بعد أن ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشاكي وشهود الاتهام على اليمين أن المتهمات يرتدين أزياء فاضحة في الحفل خاصة بالمتهمة الأولى كذلك الشاب الذي كان يرتدي “رداء”، كما أنزلت ذات المحكمة عقوبة الجلد “40” جلدة، في مواجهة عازف آلة الأورغن وشابين آخرين لمخالفتهم المادة “78” من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر.