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إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

عرب وعالم

إطلاق نار داخل مدرسة - أرشيفية
إطلاق نار داخل مدرسة - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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أمريكا

اطلاق نار

كارولينا الشمالية

أفادت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية، باستمرار إغلاق مدرسة ثانوية، اليوم الجمعة، على خلفية تقارير وردتها بشأن حدوث إطلاق نار داخل مبناها.

وقالت إدارة المدارس الحكومية بمقاطعة "ذا بيندر" بالولاية، عبر صفحتها على "تويتر" إن مدرسة "توبسيل الثانوية سيتم فتحها لليوم الدراسي المعتاد في وقت لاحق اليوم، إثر التقارير الواردة حول إطلاق نار بداخلها".

وأضافت أنه تم سماع دوي إطلاق نار من أعلى مبنى المدرسة المسجل لديها نحو ألف و300 طالبا، غيّر أن الشرطة لم ترصد حتى الساعة (16: 05 ت.ج) أية أعيرة نارية في مكان الحادثة، كما لم تسجل سقوط أيه إصابات".

وفي وقت سابق اليوم، قال جيمس روويل، مسؤول بشرطة مقاطعة بيندر بالولاية إنّ "تقارير عن إطلاق نار داخل مدرسة توبسيل الثانوية وصلت إلى الشرطة عند الساعة 6: 30 صباحا بالتوقيت المحلي (11: 30 ت.ج)"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

من جهته رجح توم كولينز، مدير الطوارئ في مقاطعة بيندر، أن يكون "خلل في سخان المياه وراء الصوت الذي أحدث ضجة وكأنها إطلاق نار"، وفق المصدر ذاته.

وأمس، قتل 12 شخصًا إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي بمدينة ثاوزند أوكس، جنوبي ولاية كاليفورنيا.

وكان الملهى يستضيف فعالية لطلاب جامعات عندما وقع إطلاق النار في المدينة التي تبعد عن لوس أنجلس حوالي 40 ميلا.


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