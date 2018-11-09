» مصرع طفلة وفقدان 3 أشخاص جراء السيول في الأردن

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الاردن

مصرع طفلة

سيول

أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الجمعة، مصرع طفلة وفقدان ثلاثة أشخاص، جراء سيول اجتاحت عددًا من المدن وسط وجنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الناطق الإعلامي للدفاع المدني، الرائد إياد العمر، قوله: إن طفلة تبلغ 7 سنوات، توفيت نتيجة انجراف مركبة والدها في منطقة مليح التابعة لمحافظة مادبا (وسط).

وأفاد "العمر" أن السيارة كان بداخلها 5 أشخاص، وأن فرق الدفاع المدني عثرت على طفلة أخرى على قيد الحياة.

فيما تقوم فرق البحث والإنقاذ وفرق الغطس بالبحث عن المفقودين الثلاثة الآخرين، بحسب المصدر ذاته.


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