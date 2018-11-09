«مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك

أمير سعد
أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة تضم كلاً من :عامر عامر ومحمد موسى ومحمد رجب وهشام شحاتة وعبد الرحمن فاروق وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومحمود البدري ومحمود حماده ومحمد مسعد وأحمد دويدار ومحمد عادل وجيمس تيدي ووهاب أنان وعبد العزيز موسى ومحمد ماجد أونش ومصطفى الجمل وكريم لالا وعبد العزيز إبراهيم.
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