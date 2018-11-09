ألمانيا تدعو للكشف عن قتلة خاشجي "في أسرع وقت"

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عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات

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ألمانية

خاشقجي

اعتبرت ألمانيا، الجمعة، أن ثمة أسئلة متعلقّة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تزال بانتظار أجوبة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، إنّه "لم تجر حتى الآن، الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بمقتل خاشقجي".

وذكّرت أديبار، في تصريحات إعلامية بالعاصمة برلين، بمطالبة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مؤخرًا، بالكشف عن الغموض الذي يلف مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتابعت: "الأجوبة لم تأتِ بعد على كل الأسئلة"، داعيةً إلى الكشف عن ملابسات القتل "بأسرع وقت ممكن".

والثلاثاء، أشار ماس، بمؤتمر صحفي في برلين، إلى "وجود العديد من الأسئلة التي لم يُجاوب عنها بعد".

وشدّد وزير الخارجية خلال المؤتمر على "ضرورة تقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي إلى العدالة ومعاقبتهم".

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.


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