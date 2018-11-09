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بالقليوبية

ضبط 2 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة قبل بيعها

قضايا وحوادث

لحوم
ارشيفية

مصطفى صابر

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القليوبية

مباحث التموين

اسماك

دواجن

ضبط 2 طن لحوم فاسدة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 2 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

البداية كنت بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط المدعو "محمد.أ.ع "32 عامًا، مالك ثلاجة لحفظ المجمدات، وذلك لقيامه بتجميع كميات من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئتها داخل أكياس تحمل علامات تجارية مقلدة ، وبحوزته  1,250 طن من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة.

كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات كائنة بناحية كفر طحا بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته وعرضه للبيع أسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك، لتحقيق أرباح غير مشروعة مما يعد غشاً تجارياً وتدليساً على جمهور المستهلكين، حيث تم ضبط 500 كيلو جرام أسماك وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


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