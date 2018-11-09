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"فيس بوك" يطلق ميزة طال انتظارها في "الماسنجر"

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الأمن يغلق 16 "صفحة" على "فيس بوك"

محمود أبوسعد

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فيس بوك

ميزة

الماسنجر

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن شركة فيس بوك المالكة لتطبيق ماسنجر قررت أخيرًا إطلاق الميزة التي تتعلق بـ"حذف الرسالة" بعد إرسالها بحيث لا يراها المستقبِل.

وأضافت أن "الخاصية لاقت إقبالا على واتساب، لذلك سيكون من الضروري تنفيذها على ماسنجر، وسيكون بإمكان المستخدمين حذف الرسائل نهائيا، من خلال النقر على خيار "تعديل"، ثم "إلغاء الإرسال" أو "UNSEND "، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وقالت تقارير صحفية أخرى، إن خاصية الحذف ستبقى صالحة لمدة تصل إلى 10 دقائق بعد إرسال الرسالة، وأن الميزة ظهرت بالفعل عند عدد من المستخدمين ، ومن المؤكد أن تعميمها على كل الحسابات سيتم في التحديث الجديد لماسنجر، وفق "سكاي نيوز".

وكان "واتساب" قد أطلق خدمة" سحب الرسائل المرسلة" في أواخر عام 2017، حيث كانت الفترة التي يسمح فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة، قبل أن يغير التطبيق مدة حذف الرسالة إلى ساعة و8 دقائق.


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