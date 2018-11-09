عاطل يستخدم الشطة لسرقة "توك توك" بالإكراه

09 نوفمبر 2018 - 08:08 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل لسرقته الدراجات البخارية "توك توك" بالإكراه بمنطقة الأميرية، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية بشارع بورسعيد، والتي استغاث بها سائق توك توك مصاب "بكدمات بالوجه واحمرار بالعينين"، وقرر بأنه أثناء سيره بشارع بورسعيد بالدراجة البخارية "توك توك" ملكه استوقفه أحد الأشخاص، واستولى على الدراجة البخارية قيادته كرهًا عنه عقب إلقاء مسحوق "شطة" على وجهه والتعدي عليه بعصا خشبية، وفر هاربًا محدثًا ما به من إصابات.

بتتبع خط سير هروب المتهم تم ضبطه وتبين أنه عاطل وبحوزته الدراجة البخارية المستولى عليها وقطعة خشبية مثبت بها قطعة معدنية وكيس بداخله مسحوق "الشطة".