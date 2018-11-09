» أول صور للحظة الاعتداء على أتوبيس الأهلي

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الاهلى والترجى

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حصل موقع المصريون على الصور التي توثق لحظة اعتداء جماهير الترجي التونسي على أتوبيس الأهلي، قبل ساعات من انطلاق مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وتعرض هشام محمد لاعب الأهلى، الذى حضر مع مع الفريق رغم خروجه من قائمة المباراة، للإصابة فى الرأس. كما قامت الجماهير بإشعال الشماريخ أثناء دخول الكتيبة الحمراء.

وخصصت قوات الأمن التونسية عددًا من الطائرات الهيلكوبتر لتأمين بعثة الأهلي أثناء دخولها ملعب رادس.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع الترجي التونسي اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف في الذهاب على ملعب برج العرب.





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